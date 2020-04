Salut ha destinat en un mes 350 M€ en materials de protecció per els professionals sanitaris per fer front a la Covid-19

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha comunicat avui que el seu Departament ha gastat uns 350 milions d’euros en un mes per a material de protecció per als professionals sanitaris i n’ha detallat la inversió: 8,7 milions de mascaretes quirúrgiques; 4,1 milions de bates; 4,4 milions de mascaretes FFP2 i 200.000 FFP3, així com milions de guants i ulleres. En total, més de 17 milions d’unitats d’aquests productes.

En la compareixença parlamentària telemàtica a la Comissió de Salut, Vergés també ha explicat que la mitjana a la setmana d’ús d’aquest material és d’uns 3,5 milions d’unitats, una xifra que Vergés estima que “pot créixer fins als 9 milions d’unitats de protecció utilitzades a la setmana”, quan normalment era de 500.000.

La titular de Salut també ha informat que ara mateix hi ha 1.524 persones ingressades a les UCI i el 87,4% del total de llits, 1.763, estan destinats per a pacients afectats per la Covid-19.

Durant la seva intervenció, la titular de Salut també ha concretat que la despesa només de salut per la gestió de la Covid-19 és de 1.800 milions d’euros, una xifra, que ha dit, s’incrementarà encara més. En aquest sentit, ha afirmat que “aquest sobrecost s’haura d’assumir solidàriament” i hi haurà d’haver “mesures excepcionals” i ha afirmat que “qui té capacitat de fer-les, a través d’impostos, de tenir l’aval del Banc Central Europeu, és l’Estat”.

Vergés també ha fet una crida a tots els grups parlamentaris a aprovar els pressupostos. “El Parlament és qui fa les lleis i la llei més important és la dels pressupostos. El Consell de Garanties Estatutàries ha dit avui que no hi ha arguments que no permetin la seva tramitació, han de tirar endavant, necessitem eines”.



D’altra banda, Vergés també ha posat en valor el paper de l’atenció primària, que “s’ha reorganitzat del tot” per poder atendre l’epidèmia. “Avui està seguint gairebé 60.000 persones amb sospita clínica de Covid-19. S’ha reforçat també l’atenció domiciliària i la telefònica, i s’ha desplegat l’e-consulta per a tots els professionals de primària”.



Desconfinament progressiu

Finalment, la consellera ha assegurat que “el confinament dur dona resultats. Estem contenint la corba, que tant ens preocupa”. Ara bé, tot i que la incidència de casos i l’índex de transmissió està baixant, Vergés ha afirmat que “no ens podem relaxar. A les epidèmies hi poden haver rebrots i, per tant, ho haurem de controlar durant bastant temps més”. En aquest sentit, ha avançat que el desconfinament serà “progressiu” i no de cop pel risc d’un rebrot alt.