S’allarga l’estat d’alarma fins el 10 de maig

En la compareixença del president de l’estat Pedro Sánchez, ha confirmat que l’estat d’alarma s’allargarà quinze dies més, perquè “no es poden aixecar les mesures de confinament” i anunciava en una roda de premsa que arrencava avui divendres a un quart de nou del vespre, que s’allargarà fins el pròxim dia 10 de maig. Demà dissabte es traslladarà als presidents autonòmics i al congrés espanyol.

Els nens podran sortir a partir del 27 d’abril

A part de la notícia que s’allarga quinze dies més l’estat d’alarma, una de les notícies més importants que anunciava és que a partir del pròxim dia 27 d’abril es relaxarà el confinament dels nens, sent “limitades i subjectes a condicions per evitar contagis”, encara que no s’han concretat ni quant de temps es podrà sortir ni a quina franja d’edat anirà destinada.

El confinament, en paraules de Sánchez es farà de forma “gradual” durant el mes de maig, i es seguirà els criteris de científics i territoris en funció de l’evolució de la Covid-19 i serà el “govern espanyol qui decidirà com es fa el desconfinament gradual” a les comunitats autonòmiques.