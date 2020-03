S’ajorna la Selectivitat per la crisi del coronavirus

Pendents de la nova data per la selectivitat

Les proves d’accés a la universitat (PAU) d’aquest 2020 s’ajornaran a tot l’Estat per la crisi del coronavirus. L’ajornament s’ha determinat aquest dimarts després d’una reunió telemàtica entre els ministeris d’Educació i Universitats, les Comunitats Autònomes i la Conferència de Rectors, segons un comunicat del govern espanyol, que destaca la voluntat d’evitar les “conseqüències negatives” de la suspensió de les classes presencials per la covid-19.

El calendari de matrícula universitària també s’adaptarà a les noves dates de la Selectivitat, encara per determinar. A Catalunya, les PAU estaven previstes els dies 9, 10 i 11 de juny. És una de les autonomies que tenia previst fer-ho més tard.

Així doncs, la Selectivitat es mantindrà però amb noves dates que encara no s’han fixat. Fonts de la conselleria d’Educació han apuntat que ara es treballa en diferents escenaris en funció de com s’allarguin les mesures de confinament.



Els ministeris d’Educació i Universitats destaquen que cal assegurar que “cap estudiant perdrà el curs degut a les circumstàncies actuals” i també “garantir que l’accés a la universitat es produirà en termes d’equitat i justícia per a tots”.



FONT: ACN