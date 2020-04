Restablerta la circulació ferroviària en la línia d’ample convencional Lleida-Valls

Adif ha restablert avui dimarts, 14 d’abril, la circulació ferroviària en la línia d’ample convencional Lleida-Valls /Tarragona-Barcelona, ​​un cop s’han finalitzat les múltiples actuacions executades per a la reposició de les infraestructures i instal·lacions que es van veure greument afectades pels efectes de la DANA dels dies 22 i 23 de el passat mes d’octubre.

En les obres han treballat al voltant de 180 persones, entre tècnics de les diferents àrees d’Adif i operaris de les empreses contractades, utilitzant a més unes 80 màquines (retroexcavadores, extravials, buldòzers, motonivelladores, camions d’obra i dúmpers, a més de maquinària específica per a el muntatge de via i instal·lacions, entre d’altres).

Restablir connexions per a viatgers i mercaderies

D’aquesta manera, es poden restablir les connexions ferroviàries en ample convencional entre Lleida i Barcelona per Valls i Tarragona per a viatgers i mercaderies. El temporal d’octubre va afectar el tram de 41,5 km comprès entre les estacions de Puigverd-Artesa i l’Espluga de Francolí, provocant la desaparició total de la plataforma en diversos punts, afeccions a obres de drenatge, arrossegaments de balast i via, caiguda de pals de catenària, trencament de cables de senyalització i telecomunicacions, a més de la desaparició de senyals i altres equips, entre d’altres destrosses que van aconseguir tots els sistemes ferroviaris. Tot això va derivar en 3 descarrilaments que van agreujar la situació.

Adif ha destinat 28,3 milions d’euros (IVA inclòs) a aquestes obres, realitzant un extraordinari esforç tècnic i humà per normalitzar el trànsit ferroviari un mes abans de la data inicialment prevista.

El temporal d’octubre va afectar el tram de 41,5km

El temporal d’octubre va afectar el tram de 41,5 km comprès entre les estacions de Puigverd-Artesa i l’Espluga de Francolí, provocant la desaparició total de la plataforma en diversos punts, afeccions a obres de drenatge, arrossegaments de balast i via, caiguda de pals de catenària, trencament de cables de senyalització i telecomunicacions, a més de la desaparició de senyals i altres equips, entre d’altres destrosses que van aconseguir tots els sistemes ferroviaris. Tot això va derivar en 3 descarrilaments que van agreujar la situació.



Adif va detectar 70 incidències, de les quals 15 van ser catalogades amb nivell de danys alt o molt alt. Els principals treballs han consistit en la millora de la capacitat de les obres de drenatge transversal, amb la construcció de 14 noves estructures capaços de desguassar cabals per avingudes excepcionals amb un període de retorn de 500 anys, molt per sobre de la capacitat de l’drenatge original de la línia. D’aquesta manera, es pretén reduir de forma considerable la probabilitat que la plataforma pateixi danys de gravetat en cas d’episodis similars.



També s’han dut a terme esculleres de protecció en els talussos de la plataforma, el llevant de la via i de la catenària i la reposició de 5.200 m de carril, 22.000 m de fil de contacte de la catenària, 45 pals de el sistema d’electrificació , 4.334 travesses i 11.950 m3 de balast, així com operacions d’anivellament, perfilat i alineació per garantir els correctes paràmetres geomètrics de la via, entre d’altres.



Pel que fa a el sistema de senyalització i comunicacions, s’han instal·lat 3.925 ml de cable de 2.200 volts, 16.000 ml de fibra òptica i 6.300 ml de canaletes.



Segueixen les obres de reparació

D’altra banda, Adif continua treballant en les obres de reparació de la infraestructura i instal·lacions ferroviàries de la línia Lleida-Manresa, que també es van veure afectades pel mateix temporal. En concret, s’actua en diferents punts al llarg de 80 km entre Pla de Vilanoveta i Calaf. Aquests treballs es desenvolupen fonamentalment en via, trinxeres i sistemes d’energia, amb un pressupost estimat superior als 17,4 milions d’euros (IVA inclòs).