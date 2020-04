Reprenen els treballs aturats al túnel del Coll de Lilla i al port de Tarragona

Imatge d’arxiu de les obres del Coll de Lilla. Foto: El Vallenc

A partir d’aquest dimarts es reprenen a la demarcació de Tarragona les obres no essencials que es van aturar fa dues setmanes en compliment amb l’ordre de confinament total. Fonts del govern espanyol han confirmat que les obres del túnel del Coll de Lilla, corresponents a l’A-27 entre Valls i Montblanc, es reprenen de forma immediata. Al port de Tarragona entre dimarts i dimecres les constructores també emprenen l’activitat de diferents actuacions que van quedar congelades, segons fonts de la institució. Són les rehabilitacions de l’antic edifici de l’Autoritat Portuària i del Museu del Port, les de l’edifici dels estibadors, les del vial interior del Moll de la Química i el desdoblament de la via ferroviària al Moll de Castella.

També s’aniran recuperant les tasques de senyalització de les interseccions especials de la xarxa viària i les dels pòrtics de control de gàlib al Moll de la Química. Les obres essencials continuen tal com estaven: els treballs de dragatge i aportació de sorres a la platja de la Pineda -en licitació-; la reconstrucció de l’espigó del Racó -pendent de la mesa de compres per obrir l’oferta econòmica i fer la proposta d’adjudicació-; el Moll de Balears -pendent de l’inici d’obres- i l’ampliació de la xarxa de fibra òptica -en execució-.



D’altra banda, la Direcció General de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica manté aturada la reparació urgent dels estralls que el temporal Gloria va causar a la demarcació. Les actuacions incloïen reparar l’istme del Trabucador, reforçar la barra de l’illa de Buda o restaurar els espais costaners dels termes de Deltebre i l’Ampolla, així com diverses platges de la Costa Daurada, espais de domini públic i trams del GR-92, entre d’altres. La previsió és que es puguin reprendre entre el 20 d’abril i final de mes.



Finalment, fonts del Departament de Justícia han confirmat que es manté l’ajornament de la construcció del centre penitenciari obert de Tarragona, que estava previst que obrís portes l’estiu de l’any vinent. El Departament va decidir suspendre transitòriament aquesta i vuit actuacions més arreu del país per evitar qualsevol activitat i facilitar el confinament. La previsió és que els treballs es reprenguin després de l’emergència sanitària.

ACN