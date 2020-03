Imatge d’un pagès tarragoní amb parada de fruita i verdura ecològica al mercat de Valls. Imatge publicada el 19 de març del 2020. Foto: ACN/Cedida

Les cistelles de fruita i verdura ecològiques a domicili és una alternativa a la compra en botigues i supermercats que està agafant molta volada arran la crisi del coronavirus. Ja sigui per la relació directa amb el productor o per la qualitat associada al producte de proximitat, aquesta opció de consum alternatiu atrau nova clientela. Al Camp de Tarragona hi ha diversos pagesos que s’hi dediquen. En Mikel Rubiralta, amb horta entre Alcover i Vilallonga del Camp, diu que està desbordat per les comandes. Amb tot, assegura que aquests dies no fa caixa. La seva principal font d’ingressos era el mercat setmanal de Valls on hi tenia parada. Com molts, s’ha suspès.

“Reparteixo moltes més comandes que rebo a través del mòbil, però això no compensa la baixada de no poder anar a mercat; és a dir, jo no faig més negoci pel coronavirus, al contrari”, afirma en Mikel. Si normalment atén una vintena de comandes a la setmana, ara se li han disparat a la cinquantena. El boca a orella ha fet que el seu grup de missatgeria amb la clientela tingui un ritme més intens, tant per nova clientela afegida com per comandes més freqüents de clients ja fidels. “Ara tot això ha vingut de tot i no podré portar tot el gènere a tothom”, afirma en Mikel, que reconeix no tenir prou capacitat com per abastir tanta gent de producte fresc.



Fa tres anys que es dedica a aquest negoci i es veu desbordat. L‘altra cara de la moneda, però, és que ja no pot muntar parada a la plaça de l’Oli a Valls. Manté parada a la Selva del Camp, si bé tots aquests mercats a l’exterior estan a la corda fluixa. Malgrat que les comandes tenen un ritme creixent no suposen ni el 20% dels seus ingressos. El 80% ve de venda directa als mercats. “Ens tanquen els mercats i en canvi els supermercats els mantenen oberts, són ells els que fan el negoci, i en comptes d’ajudar la petita pagesia s’afavoreix les grans superfícies, i a més són espais tancats quan potser és més higiènic un espai exterior, com les places”, lamenta en Mikel.



Sara i Jora, una parella que viu al poble de Montferri, també venen cistelles de fruita i verdura ecològica. Però en el seu cas han decidit aturar-ho. Malgrat veure que incrementaven les comandes, el fet de repartir per grans ciutats com Barcelona i Tarragona els va frenar. Asseguren que un veí seu, també amb horta, ha venut seixanta cistelles a la setmana. Molts d’aquests productors es mouen a través de grups de consum, on s’ofereixen productes alimentaris de proximitat. Al Camp de Tarragona hi ha diverses cooperatives de consum agroecològic. Normalment les comandes i pagament es fa per web i l’entrega dels productes, en un punt de recollida estipulat.

ACN