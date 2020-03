Cal seguir aquestes normes a l’hora d’anar a comprar.

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de Covid-19, l’Agència Catalana de Salut Alimentària fa diverses recomanacions per a la ciutadania per seguir les normes habituals de seguretat alimentària i les normes de prevenció que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus.

Així mateix, facilitem les següents recomanacions per anar a fer la compra d’aliments: