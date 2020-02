Ràdio Ciutat de Valls bufa les espelmes del segon aniversari

L’equip de Ràdio Ciutat de Valls en la celebració d’aquest segon aniversari.

Ràdio Ciutat de Valls ha celebrat aquesta tarda de divendres, 28 de febrer, el seu segon aniversari. Ho ha fet amb un acte de caràcter informal en què l’equip de la ràdio pública en línia de la ciutat de Valls s’ha presentat i ha donat a conèixer el projecte actual. Durant les diferents intervencions s’ha fet un especial agraïment a la figura dels col·laboradors, que participen en la ràdio elaborant programes i continguts de temàtica variada.

Han intervingut en l’acte Toni Vargas, gerent d’administració i responsable tècnic de la ràdio; Edgar Burch, encarregat de continguts; Eva Salvat, cap de redacció a RC Valls i Hit 103; David Prats, ajudant d’informatius a RC Valls i Hit 103; Jordi Benages, conseller delegat de l’empresa, i Jordi Cartanyà, primer tinent d’alcalde de Valls, el grup del qual, ERC, va impulsar la recuperació de la ràdio municipal ara fa dos anys.

“la ràdio és una eina perquè la gent tingui un mitjà per expressar-se” Jordi Benages, conseller delegat de l’empresa

Jordi Benages ha destacat que “la ràdio és una eina perquè la gent tingui un mitjà per expressar-se”, i ha remarcat que “nosaltres estem al servei del que vol dir la gent”. En aquest sentit, ha exposat la importància de consolidar el grup de col·laboradors. S’ha expressat en la mateixa línia Toni Vargas, que s’ha adreçat a tota la població “que tingui aquell cuquet de fer ràdio” a afegir-se a l’emissora com a col·laboradors, per tal d’anar ampliant el teixit i el projecte. Jordi Cartanyà ha felicitat l’equip i els col·laboradors per la seva tasca, i ha definit la ràdio com “un reflex del que viu la ciutat”. Cartanyà també ha anunciat que s’està treballant en un nou plec de clàusules de licitació per “ampliar el servei i fer que la ràdio segueixi creixent”.

L’equip actual gestiona Ràdio Ciutat de Valls des de fa un any, a través de l’empresa Ràdio Televisió de Catalunya Nova, que també porta HIT 103, Ràdio Flaixbac i Flaix FM. L’equip de la ràdio, format per periodistes autònoms i de les altres emissores de l’empresa, gestiona i elabora contingut de podcasts per a l’emissora en línia, a la qual es pot accedir a www.rcvalls.cat. També es compta amb nombrosos col·laboradors, tant persones individuals com entitats —escoles, instituts, associacions, etc.

“convidem tothom que tingui aquell cuquet de fer ràdio a posar-se en contacte amb nosaltres i col·laborar amb l’emissora” Toni Vargas, gerent d’administració i responsable tècnic de la ràdio

Toni Vargas ha fet èmfasi en el fet que en el darrer any, des que l’equip gestiona la ràdio, s’han triplicat les visites a la web, així com el nombre de descàrregues de contingut i el nombre de col·laboradors. “Hi ha hagut un canvi substancial en contingut i qualitat”, ha explicat. Així mateix, ha expressat la voluntat de seguir amb aquesta tasca i continuar creixent amb més col·laboradors en un futur.

Després de les intervencions, s’ha donat pas a un berenar de celebració, en què han participat col·laboradors, l’equip, alguns regidors vallencs i altres assistents.