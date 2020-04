Quina és la dada que deixa l’atur temporal fins al moment?

Treballadors d’una empresa de desinfecció contractada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies arribant a la residència Llar de Sant Josep de Lleida, l’1 d’abril del 2020. FOTO:ACN

La crisi provocada pel coronavirus ha deixat a l’atur temporal un total de 571.363 catalans, segons dades actualitzades aquest dimecres pel Departament de Treball, que ha rebut un total de 76.048 sol·licituds telemàtiques per a presentar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

En comparació amb el dimarts, el balanç d’afectats per aquesta regulació temporal de la feina a Catalunya ha crescut en 23.526 persones. Malgrat que en comparació amb les últimes dades oficials es vegi un descens de 1.600 empreses, en realitat la xifra d’expedients ha augmentat respecte a aquest dimarts. La diferència es deu a que en l’últim recompte de Treball es va detectar un error en el total d’empreses que havien presentat un ERTO a Barcelona.

Les persones que s’hauran d’acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi del covid-19 ja representen el 16,4% de la població ocupada a finals d’any.



Per demarcacions, Barcelona continua concentrant gran part dels expedients temporals amb un total de 54.716 empreses i 447.921 afectats, a qui se’ls ha suspès el contracte temporalment i passaran a cobrar l’atur.



Les comarques gironines sumen 8.715 ERO temporals per a 54.638 persones. Lleida n’ha registrat 4.310 més, amb 24.126 afectats. Al Camp de Tarragona s’han tirat endavant 6.416 ERTO que inclouen 37.209 persones. A les terres de l’Ebre ja s’han registrat 1.891 expedients temporals per a 7.469 treballadors.



ACN