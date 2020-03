Queda suspesa l’activitat comercial, excepte establiments de primera necessitat

Un comerç local de Valls avui dissabte que estava obert però els clients no podien quedar-se dins.

El president del govern espanyol Pedro Sánchez ha realitzat una roda de premsa des del Palau de la Moncloa de Madrid per anunciar les diferents mesures adoptades pel govern espanyol per tal de fer front a l’expansió del coronavirus a tot l’estat.

El territori espanyol entra en una nova fase dins d’aquest estat d’alarma que entrarà en vigor durant dues setmanes, però que el propi president avisa que es podria allargar amb el consentiment del Congrés dels Diputats. Així, i en un decret llei, s’aprova que les policies autonòmiques i locals quedaran sota les ordres del ministeri de l’Interior.

En aquest sentit s’ha presentat un seguit de bateries per tal de fer front aquest moment de crisi en àmbit estatal a conseqüència de l’expansió del coronavirus. D’aquesta manera es confirma les restriccions de moviment. Només es pot sortir al carrer per un motiu justificat, quedant limitada la circulació. Així es podrà comprar aliments als locals i supermercats, anar a centres sanitaris, poder excedir a llocs de feina i tornar a casa, però també poder cuidar de persones vulnerables i poder anar al banc per causes de força major. S’haurà de fer de forma individual. Aquests són -a partir d’aquesta mitja nit- els únics moviments que seran permesos a partir d’ara. S’haurà d’anar sols amb l’única excepció d’aquelles persones que necessitin ajuda.

Reducció a l’obertura de negocis i petits comerços

Queda suspesa l’activitat comercial, excepte en establiments de primera necessitat. Així, botigues d’alimentació, farmàcies, òptiques, estancs, quioscos, perruqueries, bancs, entre pocs altres, seran dels pocs establiments que podran obrir les portes durant el període que duri l’estat d’alarma. Així, el sector d’hosteleria i restauració, entre d’altres, quedaran tancats al públic.

Per altra banda, i dins d’aquestes estrictes mesures, els treballadors sanitaris queden sota les ordres del ministre de Sanitat. Els serveis sanitaris queden sota les odres del ministeri. D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya seguirà sent responsable de la gestió sanitari, però sempre sota les ordres del ministre.