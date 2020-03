Què passa amb les baixes mèdiques i la incapacitat temporal per coronavirus?

Què passa amb les baixes mèdiques i la incapacitat temporal per conoravirus? Mútua Intercomarcal, en un comunicat explica que l'”assistència mèdica, així com el seu seguiment, serà assumit pel Servei Públic de Salut”, i mai per la mútua, seguint estrictament els criteris i protocols determinats pel Ministeri de Sanitat i les diferents conselleries de Salut. Per tant, en cap cas s’ha d’acudir a les dependències de cap mútua, havent de dirigir-se al Servei Públic de Salut.

Les baixes mèdiques relacionades amb el coronavirus, tant contacte/aïllament com malaltia, seran emeses “sempre pel servei públic de salut”, independentment de l’ocupació del treballador afectat. Aquestes baixes mèdiques seran emeses per Contingència Comuna amb uns codis específics habilitats a aquest efecte, que permetran identificar que es tracta d’una baixa assimilada a l’accident de treball per coronavirus, i que permetrà a les empreses que es descomptin l’endemà com a accident de treball.

El Servei Públic de Salut serà el responsable d’emetre els corresponents comunicats de confirmació i l’alta mèdica. Aquesta baixa mèdica donarà dret a percebre la prestació en les mateixes condicions que un accident de treball (el 75% des de l’endemà a la baixa mèdica). No haurà de presentar-se el comunicat d’accident atès que aquestes baixes es consideren derivades de contingència comuna.

