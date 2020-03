Què has de tenir en compte si vas a comprar en un comerç o supermercat?

Les mesures per combatre l’expansió del coronavirus ha arribat a tot Catalunya i queda restringuit el moviment als ciutadans però podran sortir a la via pública en algun cas concret, com el d’anar a treballar o poder comprar, entre algun altre cas.

En el cas que una persona hagi d’anar a comprar, es donen alguns consells per tal d’augmentar les diferents mesures de seguretat i evitar el contagi del virus. En aquest sentit, es prega anar a comprar 1 persona per família, que les persones grans i grups de risc vagin a comprar -si no és extrictament necessari- i que tampoc es faci amb nens.

Altres mesures són que s’utilitzin guants i els dipositeu, un cop fets servits, dipositar-los a la brossa a l’acabar. També es demana guardar un metre de distància amb la resta de persones. Per altra banda, es prega que, si es tosa, tapar-se la boca amb el braç i sobretot, una mesura que es ressalta, és la de pagar amb targeta de credit o dèbit i no fer-ho amb diners, per evitar contactes amb la persona de caixa.