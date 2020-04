Pugen a 1.047 els morts per coronavirus entre les persones que vivien en residències de gent gran, 138 més que dilluns

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha informat aquest dimecres, passada ja la mitjanit de dimarts, que, segons la informació que fan arribar les residències, un total de 1.047 persones residents en centres per a la gent gran han mort per coronavirus, 138 més que les informades aquest dilluns. A més, 1.906 persones que viuen en residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus, 170 més que aquest dilluns. Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de Salut. A banda, 448 residents estan hospitalitzats, 55 més que dilluns.

Fins aquest dimarts, 239 residències tenen persones diagnosticades de coronavirus, i 335 tenen persones amb símptomes, 574 en total, 33 menys que les informades aquest dilluns, i poc més de la meitat de les 1.073 residències públiques i privades que hi ha al país. Pel que fa als professionals, 4.191 d’un total de més de 75.000 estan aïllats o tenen símptomes, gairebé 200 menys que dilluns.



A la ciutat de Barcelona és on hi ha més residents morts, 426, a més de 207 hospitalitzats i 456 diagnosticats de 72 centres diferents, amb 1.603 professionals aïllats preventivament o amb simptomatologia. A l’àrea metropolitana hi ha 191 residents morts, 46 hospitalitzats i 266 diagnosticats, pertanyents a 30 residències, que tenen 587 professionals afectats. La resta de comarques de Barcelona, que inclou la Conca d’Òdena, compta amb 370 morts, 110 hospitalitzats i el número més gran d’infectats, 837, i de residències afectades, 98, amb 1.481 professionals afectats.



A Girona, hi ha 49 morts, 18 hospitalitzats i 148 diagnosticats, de 16 residències diferents, que tenen 187 professionals afectats. A Lleida i el Pirineu, comptabilitzen 47 morts, 48 hospitalitzats i 75 infectats, d’onze residències diferents, a més de 160 professionals afectats. Al Camp de Tarragona, hi ha 39 morts, vuit hospitalitzats i 122 afectats, de deu residències, amb 152 professionals infectats o aïllats. Finalment, a les Terres de l’Ebre, només hi ha un mort, onze hospitalitzats i dos diagnosticats més, pertanyents a dues residències, i amb un total de 21 professionals afectats.



A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades. La mitjana d’edat és de 84 anys, i el 90% té malalties prèvies. L’any 2019 van morir a les residències de gent gran de tot Catalunya 10.979 persones, i l’any 2018, 11.402 persones, el que suposa un mitjana mensual de més de 900 defuncions.

ACN