Protecció Civil fa una web per ajudar a portar millor el confinament

Un confinament llarg té afectacions importants en la vida de les persones tant emocionals com pràctics en les persones. Per això Protecció Civil de la Generalitat ha posat en marxa el web http://interior.gencat.cat/autocura amb recomanacions, consells i bones pràctiques per a dur a terme un bon confinament i alhora minimitzar els efectes negatius que pugui tenir sobre les persones.

Les recomanacions s’agrupen en dos categories: Fem Xarxa i Autocura.

A l’apartat Fem Xarxa, i en base a infografies i escrits curts i didàctics, s’ofereixen pautes per a un confinament solidari amb els veïns i veïnes grans que viuen sols, i amb altres col·lectius vulnerables. És molt important en situacions com l’actual, mantenir i reforçar la xarxa comunitària de solidaritat i suport. Tant per a detectar necessitats, com per ajudar i donar suport els vulnerables en tasques que per a ells poden ser molt feixugues o suposar un gran esforç i per a altres persones no ho siguin gens, com passejar un animal de companyia o anar a fer la compra. Sense oblidar tampoc el valor del suport emocional o el saber que hi ha algú que es preocupa de nosaltres.

En l’apartat Autocura ofereix recomanacions pràctiques per tal que les persones adoptin rutines i dinàmiques saludables en els diferents aspectes del confinament, com ara el teletreball, l’accés a la informació o el contacte telemàtic amb el nostre entorn.

També s’inclouen consells específics de cura i d’autocura per als col·lectius més vulnerables durant el confinament a casa: menors d’edat, gent gran, discapacitats i les persones que cuiden altres persones.