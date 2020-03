Primer paquet de mesures econòmiques que aplica l’Ajuntament de Valls

Es dona a conèixer les primeres mesures econòmiques que aplica l’Ajuntament de Valls.

L’Ajuntament de Valls, en el marc de les mesures adoptades a causa de les diverses afectacions generades pel Covid-19, ha ajornat el pagament dels impostos i taxes que iniciaven el període de recaptació aquest mes de març. En concret, s’ajorna el pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica i les taxes per guals i per cementiri.

D’altra banda, l’Ajuntament de Valls procedirà al retorn de les quotes i preus públics de serveis que es van tancar el passat 13 de març com a mesura per a la contenció del Covid-19. En concret, es retornarà la part proporcional pels dies de tancament d’instal·lacions que estan tancades al públic, així com totes aquelles activitats que s’hi havia de celebrar i que no s’han pogut realitzar. És el cas d’equipaments i serveis com el Patronat Municipal d’Esports, el Centre Cívic, entre d’altres.

De la mateixa manera, també es veuran reduïdes les taxes per ocupació de via pública que, entre d’altres, afecten a les terrasses de bars i als mercats de la roba i la verdura que també han hagut de tancar. En aquest sentit, es reduirà la taxa amb l’import que es correspongui pels dies de tancament.

Aquestes són algunes de les primeres mesures que l’Ajuntament de Valls implementarà en breu, però a la vegada s’estan estudiant altres accions de caràcter fiscal, cohesió social i incentivació econòmica per tal de reduir les afectacions que l’actual situació està provocant entre la població, comerços, empreses i activitats. Aquestes mesures, en l’àmbit de competència municipal, volen complementar les que es puguin adoptar per altres administracions.

Informar a la vegada del tancament de les oficines d’atenció ciutadana de BASE que, entre altres municipis, gestiona la recaptació fiscal a la ciutat de Valls. El tancament de les oficines s’ha efectuat amb l’objectiu d’evitar que els ciutadans s’hi desplacin i protegir així la salut de la població i dels mateixos treballadors del servei. Per qualsevol dubte, els ciutadans es poden adreçar al correu electrònic u.atenciousuaris@base.cat o al telèfon d’atenció a l’usuari 977 253 400.