Preocupació i incertesa entre els cellers de la demarcació de Tarragona per la crisi del coronavirus

Pla obert del president de la DO de Tarragona treballant a les seves instal·lacions al celler de Mas Vicenç. Imatge del 19 de març del 2020 (Horitzontal).

La crisi de coronavirus també té un impacte directe en el sector vitivinícola, un dels motors del sector primari de la demarcació de Tarragona i del país. Les cinc denominacions d’origen del territori, que apleguen prop de 300 cellers i més de 4.000 viticultors, mostren preocupació davant el fre gairebé total de les vendes. També hi ha incertesa per la durada de l’estat d’alarma i per l’afectació en els preus i en la propera collita.

El tancament de la majoria de canals de distribució i, sobretot, dels bars i restaurants, fa acumular milers d’ampolles a les bodegues. Malgrat tot, enmig de la crisi alguns empresaris han posat a la venda “paquets de confinament” a través d’Internet perquè aquest període, diuen, “es faci més curt”.

Si la situació actual s’allargués durant dos mesos, els cellers de la DO Tarragona preveuen deixar de vendre entre unes 300.000 i 400.000 ampolles, i pèrdues de fins a un milió d’euros. Segons explica el seu president, Vicenç Ferré, s’han aturat l’exportació i les vendes a través d’intermediaris, i només mantenen la venda ‘online’, que tot just suposa un 3% o un 4% del negoci. Els cellers de la DO Tarragona produeixen 1,5 milions d’ampolles de vi, el 70% de les quals es venen al comerç al detall i la resta entre la gran distribució.



“El vi negre el podem embotellar i estocar, però els blancs i els rosats s’hauran de vendre en deu mesos en lloc de dotze. Preveiem que serà un xoc fort, amb algunes empreses amb falta de tresoreria”, vaticina Ferré, qui també tem una caiguda del preu de la matèria primera. A banda de la venda al públic, també han perdut les activitats relacionades amb l’enoturisme, com ara les visites als cellers. “Ha sigut un xoc molt important i molt dràstic perquè hem hagut de tancar d’un dia per l’altre, quan teníem els caps de setmana plens de reserves”, lamenta.



Amb tot, Ferré és optimista i creu que superaran la crisi un cop es torni a la normalitat i es reobrin les fronteres. “Creiem que al juliol i agost podrem créixer amb l’enoturisme. Quan tot es recuperi la gent voldrà tornar a sortir”, confia, esperançat. Mentrestant, enmig de la crisi algunes empreses com el Celler Mas Vicenç han llençat promocions a Internet i ofereixen paquets per afrontar el confinament.



La DO Montsant crida a consumir producte de proximitat un cop superada la crisi

La preocupació també s’ha estès entre els 55 cellers de la DO Montsant, que venen uns sis milions d’ampolles anuals –el 55% en el mercat interior i la resta a exportació. La presidenta de l’ens, Pilar Just, explica que la comercialització està del tot “paralitzada” i tem que aquesta crisi comporti una davallada de preus. “Ens havíem aconseguit posicionar en un nivell de preu raonable, però ara no sabem què passarà”, apunta.



A mitjan març hi ha poca feina de camp a la vinya, però sí que n’hi haurà d’aquí a unes poques setmanes i caldrà fer front a despeses. Algun celler ja ha iniciat els tràmits d’un ERTO perquè, en no poder col·locar el producte, no pot assumir el cost del personal. “Fins que no puguem tornar a engegar la roda costarà. I un cop superada la crisi, si molta gent es queda a l’atur o en situacions complicades, potser s’ho pensaran dues vegades a l’hora de comprar i consumir vi”, apunta Just.



Per aquest motiu, la responsable de la DO insta la ciutadania a quedar-se ara a casa i a complir el confinament, però que un cop superada la crisi aposti pel sector primari i pels vins catalans. “Fem una crida al consumidor perquè compri producte de proximitat i ajudi als que té més a prop. Que pensi que hem de tornar a engegar la roda de tota l’economia catalana”, apunta.



La DOQ Priorat, a l’expectativa

La DOQ Priorat aplega 106 cellers i uns 450 viticultors, i suma unes vendes d’uns cinc milions d’ampolles –dues terceres parts de les quals s’exporten a l’estranger. Tret dels cellers més grans que sí que es fan forat a les grans superfícies, la immensa majoria són empreses familiars que han vist com el canal de les petites botigues i la restauració ha quedat tancat. En general hi ha una continuïtat dels llocs de treball, però s’han hagut de fer ajustos.



El president de la DOQ Priorat, Sal·lustià Àlvarez, explica que, un cop adoptades les mesures per evitar la propagació del virus, l’altra prioritat dels cellers ha estat gestionar el vi que han estocat i no podran servir, per no trobar-se en una situació de “bloqueig intern” quan arribi la nova collita. De moment, Àlvarez confia que la situació s’hagi normalitzat a final d’abril, quan comencen les feines agrícoles i la mobilitat. Aleshores també espera que es produeixi un “retrobament” amb el consum perquè els bars, restaurants i botigues, quan obrin, s’hauran de proveir.



Preocupació a la vintena de cellers de la DO Conca de Barberà

Sense vendes al públic, els cellers de la DO Conca de Barberà aprofiten l’aturada per centrar-se en les tasques de producció. La vintena de cellers que en formen part comercialitzen més d’un milió d’ampolles de vi a l’any. La majoria són petites empreses que distribueixen el vi als establiments especialitzats i al sector de la restauració, que està tancat.



Tot i que encara és aviat per poder quantificar les pèrdues, el que més preocupa als celleristes són les conseqüències a mitjà termini. “Ara mateix la situació no és desesperada, però sí que estem veient que els nostres consumidors i clients s’estan aturant”, afirma el president de la DO Conca de Barberà, Bernat Andreu. En el seu cas, produeix cava amb raïm propi i està rumiant la quantitat que emmagatzemarà per trobar l’equilibri amb l’estoc. “Em plantejo si té sentit omplir la cava com ho faig habitualment, ja que preveig que enguany només en vendré la meitat”, explica.



De fet, l’impacte de la covid-19 se sumarà a la crisi que arrossega el sector del cava per l’excés d’estocs i que, tal com recorda Andreu, s’havia resolt amb un acord per reduir els rendiments la campanya vinent. El president de la DO pronostica que els viticultors, en previsió d’uns preus “catastròfics”, podrien inclinar-se per reduir costos en la vinya. Tot i que això és una decisió “difícil” perquè té “costos en la qualitat”, Andreu admet que és “comprensible” davant la previsió d’una davallada.



Davant d’aquesta situació, cinc cellers de la DO Conca de Barberà han engegat una campanya a través de les xarxes socials per vendre vi a domicili. Malgrat que la iniciativa ha quallat, el repunt no és significatiu perquè la venda per Internet els representa menys d’un 10%.



“No s’està venent ni una ampolla de vi”, diu la DO Terra Alta

L’efecte pel tancament de bars i restaurants o botigues especialitzades està sent “terrible” a la DO Terra Alta. “No s’està venent ni una ampolla de vi”, lamenta el president del Consell Regulador, Joan Arrufí. Els principals canals de distribució dels petits cellers estan paralitzats i als dels grans supermercats i botigues d’alimentació que segueixen funcionant no hi solen accedir. “Les petites empreses són les que patiran més”, adverteix Arrufí. Els 61 cellers de la DO Terra Alta comercialitzen uns 7,5 milions d’ampolles anuals, de les quals s’exporten la meitat.



La preocupació és alta perquè no se sap quant de temps es pot allargar aquesta situació i perquè la majoria d’empreses de la viticultura, sobretot a la comarca terraltina, són microempreses amb pocs treballadors. Arrufí lamenta que tampoc no s’ha previst que el sector pugui acollir-se als ERTO per causa de força major, tot i l’impacte pel tancament dels negocis als quals abasteixen. “És un buit legal que no sabem com se solucionarà”, subratlla.

ACN