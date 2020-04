Posen en marxa un programa de formació online adreçat als treballadors públics dels ens locals

Davant la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID19, les àrees de formació de les diputacions de Lleida, Girona i Tarragona, amb la coordinació de la de l’Associació Catalana de Municipis, han adaptat una formació explícita no presencial per als treballadors públics de les administracions locals. La iniciativa s’emmarca a través de l’Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les Administracions Públiques (AFEDAP), que les quatre institucions ofereixen cada any.



L’oferta formativa s’impartirà només en la modalitat no presencial per tal d’adaptar-se al context i a la situació de teletreball de molts dels treballadors públics de l’administració local. De moment, s’han plantejat un seguit de sessions temàtiques per aquest mes d’abril. S’inicien aquest proper dimarts 14 d’abril amb una desena de cursos de diferent temàtica que s’impartiran als matins a través de videoconferència.



Les temàtiques contemplen des d’un curs de sis sessions sobre contractació pública, fins a cursos de gestió pressupostària o transparència i protecció de dades de dues a cinc sessions per curs. Altres formacions o sessions temàtiques són respecte al procediment administratiu, a la gestió de l’endeutament, el control intern o el càlcul de la regla de la despesa, entre d’altres. Al mateix temps, també hi ha formació específica sobre qüestions relacionades en com millorar la comunicació en situacions de crisi o com organitzar-se i ser més eficients en el teletreball i les eines existents per teletreballar.



El president de l’ACM, Lluís Soler, destaca que la vessant formativa “és un dels pilars del municipalisme, dotant als treballadors públics de nous i millors coneixements per oferir un servei de major qualitat als veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats”. En aquest sentit, recorda que la cooperació i la suma d’esforços entre administracions és vital: “L’AFEDAP és un clar exemple, ja que una institució gestiona les inscripcions, un altra difon i coordina les accions, i d’altres ofereixen la seva plataforma tecnològica o equipaments per fer les classes”, diu Soler.



Està previst que les quatre institucions vagin incorporant noves propostes formatives no presencials i ja es treballa per consolidar un programa formatiu no presencial de cara al mes de maig. El Pla Agrupat de formació AFEDAP de les quatre institucions durant el 2019 va formar de forma presencial a uns 3.000 treballadors públics.



En el marc de la crisi de la COVID19, el municipalisme català ja va posar en marxa, el març passat, un curs online sobre pautes de com teletreballar amb més eficiència, on hi han participat uns 1.800 treballadors d’administracions locals, representatius de 240 ajuntaments, 23 consells comarcals i les quatre diputacions. Un 76% dels alumnes han estat dones i la franja d’edat majoritària ha estat la que oscil·la entre els 40 i 55 anys.