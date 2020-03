VÍDEO | Continuen les sancions a persones que trenquen el confinament als barris de Valls

En xifres, es pot veure que el nombre de sancions i multes que posa la Policia Local de Valls no s’estabilitza. D’ençà que va entrar en vigor el decret de l’estat d’alarma, el cos policial de la capital de l’Alt Camp ha sancionat a 36 persones i n’ha detingut a 2, que segons el cap de la Policia Local de Valls, Carles Serra, ja havien estat multades anteriorment.

Carles Serra també explica que han detectat gent jove que s’han saltat les normes de confinament “perquè creuen que això no va amb ells”, afirma. Serra ha aclarit que normalment són grups de nois.

Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l’Ajuntament de Valls, Enric Garcia, destaca que han destinat tots els recursos necessaris per garantir la protecció dels agents de la Policia Local de la ciutat. Entre les mesures, es troba la creació d’una àrea de protecció a les dependències del cos per garantir la distància de seguretat amb les visites, s’han repartit equips de netejar i els agents han rebut, de manera individual, guants, ulleres, mascaretes i també “monos”, per si han d’entrar a una zona de risc.

Fa uns dies es va confirmar un positiu a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls. En aquest sentit, Enric Garcia destaca que els han ofert “tota la seva ajuda per treballar conjuntament” i també ha confirmat que no hi ha cap cas positiu per Covid-19 a la Policia Local de Valls.