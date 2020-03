Picamoixons proposa una FM alternativa des de casa

L’EMD de Picamoixons manté l’empenta i convida tothom a compartir el que faci a través de les xarxes de l’Associació de Veïns.

Aquest cap de setmana havia de tenir lloc la Festa Major d’hivern de Picamoixons, però les mesures contra el coronavirus fan impossible celebrar-la tal com estava previst. Tot i això, l’EMD de Picamoixons manté l’energia i ha llençat un repte a les veïnes i veïns per portar la festa major a dins les llars.

Substituint la programació inicial de la festa major, ara es proposen un seguit d’activitats que els picamoixonencs i picamoixonenques poden fer a casa i compartir a les xarxes socials.

Aquesta tarda de divendres, 20 de març, la proposta comença amb jocs (ja que s’havia previst una tarda de videojocs retro), sigui amb consoles o jocs de taula tradicionals. També, com que no es pot sortir a fer el tast de vins a Mas Vicenç, es convida el veïnat a fer-se una copeta de vi i jugar a endevinar de quin raïm està fet, quants graus té, etc. Al vespre, per sopar, tothom pot fer-se els seus entrepans a casa i posar-se música per portar la discomòbil al menjador.

Demà, dissabte 21, l’Arengada Popular i la 9a Anada dels Gegantons a Picamoixons seran substituïdes per una mica d’esport a casa i caminar a ritme de gralles i timbals des del mòbil. Per esmorzar es convida els veïns a fer arengades o menjar coca amb xocolata. A la tarda, a l’hora de la cercavila, es pot preparar un seguici de goma per fer una cercavila per casa. Al final es proposa fer el ball del Lladrefaves. A la nit, quan seria el torn del 3r Concurs de truites i el ball amb el Grup Loren, s’emplaça a fer una truita a casa i buscar un vídeo del grup al YouTube per moure una mica l’esquelet.

Finalment, per al diumenge, dia 22, es proposa buscar vídeos de castells a la televisió, per apropar-se una mica a la sensació de la diada castellera que estava prevista amb la Colla Vella. Tot seguit, qui vulgui podrà sumar-se a un vermut des del balcó o el jardí, posant música i potser fent-la petar amb la resta de veïns que surtin.

Es convida a tots els veïns a fer fotos, vídeos o ‘streaming’ de les activitats que facin, etiquetant l’Associació de Veïns de Picamoixons a Instagram i Facebook, i també posant els hashtags #noensquedemsensefestamajor2020 #joemquedoacasa #totaniràbé #picamoixonencament #picamoixons #festamajor.