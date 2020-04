Petició d’Unió de Pagesos per pal·liar la greu situació que viu el sector vitivinícola

Unió de Pagesos ha fet arribar a la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, i al director general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Salvador Puig, una carta on els exposa la greu situació que ha d’afrontar el sector vitivinícola català com a conseqüència dels excedents en el marc de la DOP Cava, de les dificultats comercials arran del Brèxit i dels aranzels imposats pels Estats Units als vins europeus, i agreujada per les dificultats de consum i de mercat provocades per la covid-19.



Tenint en compte que el mercat es troba aturat i que és molt probable que el consum del vi es redueixi substancialment al no ser un producte de consum bàsic, el sindicat demana a la consellera que traslladi al Ministeri d’Agricultura la urgència d’habilitar per aquest any, abans del 15 d’abril segons marca la normativa, la mesura de la verema en verd, ja contemplada en el Pla de Suport Vitivinícola de l’Estat espanyol (PASVE), finançada al 100% amb fons comunitaris i per a la qual només caldria reservar part del pressupost del PASVE. Seria una mesura voluntària per als viticultors, que els compensaria pel fet d’eliminar el raïm de determinades parcel·les quan encara és verd, de manera que es reduiria la producció.



Una altra proposta que Unió de Pagesos ha traslladat a la consellera és que adreci la petició al Ministeri de destinar fons estatals per a una destil·lació de crisi, a un preu suficient per sostenir els preus pagats als viticultors pel raïm i pel vi. L’alcohol obtingut es podria destinar a usos sanitaris per a la lluita contra la covid-19.



El sindicat, a través d’Unió d’Unions, ja va fer arribar el 3 d’abril una comunicació al Ministeri d’Agricultura amb aquestes peticions pel que fa a la verema en verd i la destil·lació de crisi amb destí sanitari. De fet, Unió de Pagesos demana al Ministeri que es corresponsabilitzi de l’excedent creat en l’àmbit de la DO Cava, ja que entre el 2017 i el 2019 no va escoltar les recomanacions del Consell Regulador de no autoritzar noves plantacions de vinya en el seu àmbit geogràfic.



Per pal·liar la situació del cava, Unió de Pagesos ja va fer públic fa setmanes que calia una adaptació dels rendiments productius de la vinya i del rendiment de premsa dels cellers per a la verema del 2020, amb l’obligatorietat d’utilitzar most concentrat d’origen cava per al licor d’expedició, de comunicar l’inici i la fi de la recol·lecció en l’àmbit de parcel·la al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC), i de que el registre de pesades a l’RVC on-line fos al moment.



Cal recordar que els més de 60 milions de litres d’estocs a mans dels operadors de la DOP Cava, que poden superar els 80 milions de litres abans de la propera verema, se situen molt per sobre dels 45 milions de litres de necessitats reals de la DOP.