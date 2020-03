Pepa Plana, Carme Martí i Ester Fabregat a la taula rodona “Dones vs. Cultura”

Una part destacada dels actes pel 8-M d’enguany a la ciutat de Valls ha estat destinada a destacar el paper i la visió de les dones en l’àmbit cultural. Ha estat el cas de la taula rodona “Dones vs. Cultura”, que ha tingut lloc al Cafè del Teatre Principal aquest vespre de dimecres, 4 de març.

L’acte, organitzat per la Xarxa de Cultura i el col·lectiu feminista vallenc La Marruixa ha comptat amb la presència de tres artistes del territori provinents de tres disciplines diferents: la pallassa i actriu vallenca Pepa Plana, l’escriptora montblanquina Carme Martí i l’artista plàstica tarragonina Ester Fabregat.

Les intervencions de les tres artistes han estat conduïdes i moderades per Fanny Ulldemolins, del col·lectiu La Marruixa. Plana, Martí i Fabregat han exposat, cadascuna des de la seva experiència personal, com viuen el món artístic com a dones, així com a quins obstacles han hagut de fer front al llarg de la seva trajectòria. També han fet una valoració global de la relació entre el món cultural i les dones avui en dia, un espai en el qual queda encara molta feina per fer.

Els actes amb motiu del 8-M continuaran demà, 5 de març, amb una taula rodona titulada “Reivindicacions de Beijing+25”, amb Ekaterina Katcheff, coordinadora territorial de l’Institut Català de les Dones, i Rosa Llurba, de l’Associació de Dones de Valls. L’acte serà a les 5 de la tarda a Casa Caritat.

D’altra banda, també demà es viurà una conferència a càrrec de Núria Sara Miras Boronat, sota el títol “Dones filòsofes: recuperant les pioneres feministes”, que tindrà lloc a les 19.30 h a la Sala d’actes de l’IEV.

La programació arribarà al seu punt culminant durant aquest cap de setmana, amb actes com la ‘performance’ d’”El violador ets tu” (dissabte a les 12.15 h al Pati), l’espectacle “En clau de do” (dissabte a les 21 h al Principal), i els actes del diumenge, 8 de març, entre els quals destacaran la lectura del manifest institucional a la pista d’atletisme (9.15 h), la lectura del manifest de la Plataforma 8-M a la plaça del Blat amb l’aixecament de dos pilars (12 h) i un posterior vermut i dinar ala plaça de la Zeta.

D’altra banda, també diumenge la Plataforma 8-M de Valls convoca a la manifestació unitària del Camp, a les 17.30 h a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona.