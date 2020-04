Pedro Sánchez vol prorrogar l’estat d’alarma dues setmanes més fins al 26 d’abril

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Font: ACN

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit prorrogar dues setmanes més l’estat d’alarma i allargar-lo fins al 26 d’abril. Sánchez ha pres la decisió aquest dissabte després de consultar el comitè científic sobre l’evolució de la pandèmia de coronavirus i un cop Espanya ja suma prop de 12.000 morts i 125.000 infectats. El president espanyol està informant d’aquesta segona pròrroga de 15 dies als principals portaveus. “He rebut la trucada de Sánchez per informar-me que sol·licitarà al Congrés la pròrroga de l’estat d’alarma. Li he tornat a transmetre el suport del PP per a les mesures de contenció contra el coronavirus. La lleialtat i la unitat exigeixen eficàcia i transparència”, ha afirmat el líder del PP, Pablo Casado.

Compareixença a les 15 hores



El president espanyol està previst que comparegui aquest dissabte a la Moncloa a partir de les 15.00 hores per detallar la pròrroga de l’estat d’alarma. Aquest nou allargament –de l’11 al 26 d’abril- haurà de ser aprovat pel Consell de Ministres, que es reunirà de forma ordinària el proper dimarts 7 d’abril. Després haurà de rebre l’aval d’una majoria simple del Congrés dels Diputats, que hauria de celebrar un ple dimecres o dijous de la setmana vinent. Sánchez necessita els vots de l’oposició, però el tuit de suport de Pablo Casado –quan passaven pocs minuts de les 14.00 hores- dona llum verda a aquesta nova pròrroga de l’estat d’alarma. Sánchez haurà de precisar però si es mantenen les mesures de confinament total o ja hi ha algun tipus de “relaxament”.

ACN