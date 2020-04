Pedro Sánchez anuncia que la nova pròrroga de l’estat d’alarma aixecarà les restriccions laborals

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la compareixença d’aquest 12 de març del 2020. Font: ACN

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que la nova pròrroga de l’estat d’alarma fins al 26 d’abril no serà tan estricta com l’actual i aixecarà les restriccions laborals. Així doncs, els sectors no essencials que es van paralitzar a través del reial decret fins al 9 d’abril –aprofitant les vacances de Setmana Santa- podran tornar a treballar com estava previst i tampoc es prorrogarà la figura del ‘permís retribuït recuperable’. Això sí, l’obertura de comerços, hostaleria i altres establiments d’oci sí que estarà vetada almenys fins al proper 26 d’abril. En paral·lel, el president espanyol ha apel·lat a la reedició d’uns ‘Pactes de la Moncloa’ entre partits per a la recuperació econòmica i social a Espanya.

ACN