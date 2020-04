Patronal i sindicats de la construcció acorden una guia preventiva per la tornada de les obres dilluns

Patronals i sindicats de la construcció han acordat una guia de prevenció per la tornada de les obres a partir de dilluns, amb el relaxament de les mesures de confinament per part de l’Estat espanyol. Entre les mesures previstes hi ha l’accés per torn als recintes, la jornada continuada, la inclusió de pauses i descansos o el reforç de les mesures d’higiene. A més, també s’inclouen recomanacions com la de mantenir la distància de seguretat o fer servir guants i proteccions respiratòries quan calguin dues persones treballant a menys de dos metres. Les obres poden reprendre’s amb la finalització del permís retribuït obligatori.

L’acord s’ha aconseguit, a petició del govern, entre els agents socials del sector de la construcció: la patronal, la Confederació Nacional de la Construcció, i els sindicats (CCOO Construcció i Serveis i la UGT-FICA).



La guia és d’aplicació a tots els centres de treball temporals o mòbils, és a dir, a les obres de construcció, i l’han de seguir tots els treballadors, subcontractats, autònoms, proveïdors o persones que entrin al recinte.

ACN