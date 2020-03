L’Ajuntament de Valls, després de la reunió de la comissió municipal de seguiment interdepartamental de dijous 12 de març, va decidir suspendre les activitats considerades no essencials que tinguin lloc en instal·lacions i equipaments municipals. En aquest sentit, també va decretar la suspensió del mercat de verdures i roba setmanals, que tenia lloc els dissabtes a la plaça de l’Oli.

Hem parlat amb el Mikel Rubiralta, un pagès agroecològic de la comarca, i creu que “no té ni cap ni peus mantenir els supermercats oberts i suspendre els mercats setmanals”. El Mikel cultiva productes ecològics en una horta entre Alcover i Vilallonga del Camp i la seva principal font d’ingressos són els mercats de Valls i la Selva del Camp, on planta cada setmana una parada de fruita i verdura. Però el pagès lamenta que aquesta setmana només ha pogut anar al de la Selva, perquè el de Valls, com molts altres, s’ha suspès pel Covid-19.

Mikel explica que una de les alternatives al tancament dels mercats setmanals han estat les comandes de particulars, que assegura que han incrementat. En aquest sentit, diu que “la setmana passada vaig fer entre 15 i 20 cistelles i aquesta hem arribat a les 40”. Tot i aquest augment, Rubiralta afirma “està facturant menys” perquè “les vendes a particulars no compensen les que fa habitualment a la parada del mercat”.

L’Ajuntament de Valls va suspendre el mercat, entre d’altres, perquè no es podia garantir les distàncies de seguretat, però Rubiralta creu hi ha una “falta de voluntat” per part de l’ajuntament per ubicar el mercat en “un espai més gran”. En aquest sentit, el Mikel espera que s’obri de nou durant les properes setmanes.