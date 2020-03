Vídeo | Nevada amb fort vent en indrets de l’Alt Camp

Imatge d’aquesta tarda a Cabra del Camp. Foto: Cedida

Des de primera hora de la tarda d’aquest dilluns 30 de març ha començat a nevar en algun indret de la comarca de l’Alt Camp. Les baixes temperatures d’avui fan que es pugui veure, en algun punt neu a a cotes de menys de 400 o 500 metres. Així, en diferents punts del Camp de Tarragona es veu neu -en algun cas acompanyat de forts vents- que deixen imatges curioses i insòlites.

Així, a l’Alt Camp, a Cabra del Camp (450 metres), com es pot veure en fotos i vídeos (en l’article) està nevant, tot i que de moment no s’està quedant, i en altres punts també ho estaria fent com també Querol, que cada cop agafaria més força. La massa d’aire fred que ha arribat aquest dilluns ha fet que zones de les comarques de Tarragona presentin diferents imatges de neu.