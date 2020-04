Neix Activa Valls, un projecte digital per ajudar a reactivar l’economia local

Imatge de la plataforma.

A Valls neix una iniciativa per tal de fomentar i ajudar als negocis locals de l’Alt Camp en temps de confinament. Després de vàries setmanes de confinament, els negocis, sobretot els de petit comerç es veuen afectats per les restriccions. És per aquest motiu que neix Activa Valls,una iniciativa sense ànim de lucre que busca ajudar als negocis locals de l’Alt Camp, després del decret d’estat d’alarma per part de govern espanyol.

En aquest sentit, obren una plataforma per encabir diferents establiments i comerços de Valls, agrupats en diferents serveis per tal de seguir activant l’economia local. Es busca ajudar als establiments vallencs a fer front a aquesta situació. Fins al moment hi ha diferents sectors com: restaurants, Cellers i vins, floristeries, llibreries, salut i estètica, perruqueria i barberia, cerveses artesanes, pastisseries i educació digital.

En la plataforma, es defineixen com “un grup d’emprenedors vallencs amb un projecte entre mans per reactivar l’economia local mentre duri el confinament”, i afegien que “el projecte té com a objectiu ajudar a petits negocis locals (restaurants, perruqueries, etc) a començar a facturar mentre no tornem a la normalitat mitjançant una estratègia digital”.

D’aquesta manera, a la plataforma s’hi trobarà un llistat d’establiments ja adherits en la què l’usuari hi trobarà diferents ofertes. Totes les ofertes que trobaràs estàn adaptades per a què puguis rebre el teu producte a casa, o bé, fer servir un val de descompte quan acabi el confinament. Per altra banda, animen als diferents negocis de l’Alt Camp a sumar-se al projecte, omplint un formulari.