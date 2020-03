Mozart en color vallenc al cicle Nits de Clàssics al Principal

El pianista vallenc Medir Bonachi

Amb el títol “Només Mozart”, el proper dijous 5 de març se celebra, al Teatre Principal de Valls, el concert Tres sonates de Mozart, per a violí i piano. Els intèrprets seran el violinista Albert Rodríguez i el pianista vallenc Medir Bonachi.

Les sonates per a violí i piano de Wolfgang A. Mozart no es compten entre les seves obres més reconegudes ni es consideren a l’altura de les de Ludwig van Beethoven, i són especialment populars les que tenen millors formes d’expressió. Posseeixen un mèrit molt notable: semblen voler distanciar-se ja de l’element galant —típic del segle XVIII, en què evidentment estan immerses— a la recerca d’una llibertat que és present i que despuntarà en l’obra del compositor de Bonn.

En aquestes sonates s’aprecia l’antològica creativitat de Mozart, el qual, sense ser original en termes formals, assoleix unes cotes d’expressivitat i preciosisme en absolut freqüents a la seva època.

El repertori preparat per Albert Rodríguez i Medir Bonachi ens presenta tres sonates: la Sonata per a violí núm. 17 en do major, K. 296, que va compondre el març de 1778 a Mannheim (Alemanya) i va ser publicada per primera vegada el 1781 com a part de l’Opus 2 de Mozart. Aquesta és la primera de les seves sonates madures, és a dir, aquelles que no va escriure en la seva infància —les quals van ser compostes entre 1778 i 1788. La Sonata per a violí núm. 26 en si bemoll major, K. 378 / 317d, la va compondre a Viena l’estiu de 1781, només unes poques setmanes després d’haver-se instal·lat a la ciutat, però podria haver estat iniciada el 1779.

La Sonata per a violí núm. 23 en re major, K. 306/300 l, va ser composta per Wolfgang Amadeus Mozart a l’estiu de 1778 a París, publicada per primera vegada aquest mateix any com a part de l’Opus 1 de Mozart. L’obra la va dedicar a la princesa Maria Isabel, Comtat Palatí del Rhin, raó per la qual les sonates que componen l’Opus 1 es coneixen com “sonates palatines”.