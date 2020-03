Milers de quilòmetres sense banys ni dutxes i oferta de restauració limitada a cafè: l’odissea dels transportistes

La baixa ocupació es fa notar en les àrees de servei d’arreu d’Europa (a la imatge, Bordeus, França). Foto: Cedida a ACN.

En ple estat d’alarma, els transportistes estan patint la limitació dels serveis als quals tenen accés habitualment a les àrees de descans. No només troben les persianes de bars i restaurants abaixades, sinó també les de lavabos i dutxes. “Només trobes màquines de cafè barat a fora”, explica resignat a l’ACN el camioner David Bladé. Els professionals subratllen que la seva feina és encara “més fonamental” en aquesta crisi sanitària però diuen estar estan “indignats” per les condicions amb què l’han de dur a terme. Per la seva banda, la Federació Empresarial d’Auto-transport de Tarragona (FEAT), recorda que el govern espanyol obliga a oferir els serveis bàsics i menjar calent, i demana aque se’ls comuniqui si algun establiment ho incompleix.Les àrees de servei són aquests dies un veritable desert en comparació amb el tràfec habitual amb què conviuen els transportistes. A més, els serveis que hi troben són insuficients. Dues màquines de venda automàtica amb un estoc reduït a cafè i xocolata calenta és tot l’avituallament que han trobat a disposició, en una àrea de servei de França, dos camioners que tornaven de Bordeus cap a les Terres de l’Ebre. Els lavabos i les dutxes també les estan trobant tancats a la majoria de llocs. “És una situació precària i una falta de respecte”, apunta Bladé.

Malgrat que han augmentat les provisions pròpies i que surten de casa amb el més necessari, se senten tractats “com a animals”. Els camioners insisteixen que si no poden tenir accés a lavabos ni dutxes no poden prendre les extremes mesures d’higiene que es recomanen per evitar contagis, sobretot per no posar en risc les seves famílies. En aquest sentit, reclamen que es garanteixin “uns mínims” per als treballadors del transport, que assumeixen amb “solidaritat”, diuen, el risc d’una feina que és essencial.

Els transportistes que fan viatges nacionals i saben que podran tornar a dormir a casa surten a la carretera amb el menjar i les provisions suficients per passar el dia. Uns i altres també han de renunciar als descansos que es prenen habitualment “per desconnectar de la carretera”. Parar a dinar en restaurant, per exemple, els ajuda a reposar forces i a trencar la solitud de la cabina. Ara, però, fins i tot els costa trobar algun lloc on els serveixin menjar fred per finestreta. “Estem acostumats a estar tres dies sense dutxar-nos, si cal, però som humans i la feina està sent dura, tot i que sabem quina és la situació”, assenyala el camioner.

D’altra banda, els transportistes valoren positivament les mesures de protecció que es prenen cap a ells. Asseguren que el contacte amb altra gent allí on viatgen és ínfim, i que els faciliten mascaretes i guants si han de baixar del camió. Això, però, passa cada vegada menys perquè la càrrega i la descàrrega ja es fa, en molts casos, sense que ells s’hagin de moure del vehicle.

Al seu torn, alguns camioners que treballen per compte propi i per sectors que han quedat exclosos de la llista de serveis essencials reclamen ajuts econòmics per fer front a les pèrdues que patiran.

ACN