Més de 80 casos positius de Covid-19 i tres morts des de divendres a la demarcació

Tres morts registrats en els darrers tres dies a Tarragona

Des del departament de Salut de la Generalitat de Tarragona confirmen un total de 86 nous casos de coronavirus SARS-CoV-2 des del passat divendres 20 de març, elevant a un total a 163 el nombre de confirmats acumulats a la demarcació de Tarragona. Del total d’acumulats de la Regió Sanitària, 98 es troben ingressats, dels quals 24 mantenen ingrés a l’UCI.

Des de divendres, hi ha hagut tres morts. Es tracta d’un home de 75 anys, un home de 82 anys i un home de 83 anys, tots ells ingressats a Joan XXIII, que fan que a la regió Sanitària del Camp de Tarragona en siguin 4 els acumulats. Per altra banda, a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre hi ha hagut 6 casos nous confirmats de coronavirus, elevant a 28 el nombre de casos acumulats. Dels acumulats n’hi ha 13 hospitalitzats , dels quals 5 es troben a la UCI. No s’ha registrat cap defunció per coronavirus a les Terres de l’EBre des del 20 de març i el nombre acumulat és 1.