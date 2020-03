Més de 300 ingressats en estat greu a l’UCI pel coronavirus a Catalunya i 180 s’han recuperat, amb 33 altes noves

ACN

Més de 300 persones estan ingressades en estat crític o semicrític a l’UCI pel coronavirus a Catalunya. Per altra banda, 180 s’han recuperat, 33 dels quals en les últimes 24 hores. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha informat de les novetats durant la roda de premsa telemàtica d’aquest dissabte al migdia, on ha insistit que el covid-19 no només afecta gent gran i persones vulnerables, ja que hi ha “molts joves” en estat greu. Segons el darrer balanç, la xifra d’infectats diagnosticats a Catalunya és de 4.203 i de 122 morts. Vergés ha assegurat que el Govern farà “absolutament tot el necessari” per augmentar la capacitat del sistema sanitari, inclosa la possibilitat d’instal·lar hospitals de campanya.