Marlaska prorroga durant 60 dies la vigència dels carnets de conduir que caduquin durant l’estat d’alarma

Cotxes circulant per la carretera. Font: El Vallenc

ACN

El Ministeri d’Interior ha dictat una ordre per prorrogar, durant 60 dies, la vigència dels carnets de conduir que caduquin durant l’estat d’alarma. A més, ha establert que els vehicles de distribució de medicaments, material sanitari i aliments, i altres serveis essencials, quedin exempts de les restriccions de circulació. L’ordre la publica el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest dissabte, i assenyala que “els permisos i llicències de conduir, així com altres autoritzacions administratives per conduir, amb el període de vigència que venci durant l’estat d’alarma, quedaran automàticament prorrogats durant el mateix i fins a 60 dies naturals després de la seva fi”. La resolució la signa el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska.