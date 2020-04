VÍDEO | Maridatges de confinament i venda per internet, el sector del vi de la comarca es reinventa per fer front a la crisi del coronavirus

La crisi del coronavirus també ha colpejat brutalment el sector vitivinícola de la comarca. Alguns cellers xifren el descens de vendes en un 90%, sobretot pel tancament de bars i restaurants. Les cinc denominacions d’origen del territori, que apleguen prop de 300 cellers i més de 4.000 viticultors, mostren preocupació davant la davallada de les vendes.

Malgrat tot, enmig de la pandèmia, diversos cellers de la comara han engegat iniciatives com els “maridatges de confinament” o han incentivat la venda per internet dels seus productes. Aquest és el cas de Mas Vicenç, un petit celler que es troba a prop de Cabra del Camp. El Xavi Ferré, sommelier i un dels co-propietaris, ens explica que han vist com les vendes per internet han incrementat d’una manera exponencial. “Hem vist com la gent vol gaudir d’un bon vi des de casa seva, per això el que estem fent és potenciar la botiga ‘online’ i els enviaments a domicili”, explica el Xavi. El celler Mas Vicenç també ha organitzat els “maridatges de confinament” a través de les seves xarxes socials. Aquesta iniciativa té l’objectiu de potenciar la venda a particulars i “d’amenitzar aquests dies de confinament a tothom que vulgui gaudir d’un bon vi des de casa”, ens explica el Xavi.

Un dels àmbits més afectats és el de l’enoturisme. El celler de Mas Vicenç tenia previstes diverses activitats al llarg de la temporada que van haver d’anul·lar a causa de l’emergència sanitària del Covid-19. Malgrat tot, el Xavi és optimista i creu que es recuperà la dinàmica de les vendes quan acabi la crisi.