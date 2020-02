L’IEV acull l’acte institucional dels 20 anys de l’Espai de l’Estudiant

El dijous dia 27 a partir de les 7 de la tarda se celebrarà al Pati de Sant Roc de l’IEV un acte especial amb motiu del 20è aniversari de l’Espai de l’Estudiant de Valls, el saló de l’ensenyament de la demarcació de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

En aquest acte es farà un reconeixement als iniciadors d’aquest projecte plenament consolidat i als expositors i patrocinadors que han estat presents indefectiblement al llarg d’aquests 20 anys. També comptarà amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard de Valls, que amb la seva intervenció musical formaran part d’aquest acte de reconeixement.

L’edició d’enguany de l’Espai de l’Estudiant se celebrarà els dies 12 i 13 de març. Aquest esdeveniment està organitzat per l’Institut d’Estudis Vallencs a través del seu Consorci Prouniversitari; està considerat el segon d’aquestes característiques a Catalunya (després del Saló de l’Ensenyament de Barcelona) i està plenament consolidat amb un constant increment tant d’expositors com de visitants, i és ja una referència per als centres d’ensenyament secundari del territori.