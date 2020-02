L’Espai de l’Estudiant fa un reconeixement als iniciadors del projecte, que celebra 20 anys

La vintena edició del saló de l’ensenyament de Tarragona i les Terres de l’Ebre tindrà lloc els dies 12 i 13 de març

Aquest dijous dia 27 de febrer, al vespre es va celebrar al pati de Sant Roc de l’Institut d’Estudis Vallencs un acte especial amb motiu del 20è aniversari de l’Espai de l’Estudiant de Valls, el saló de l’ensenyament de la demarcació de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

En aquest acte es va fer un reconeixement als iniciadors d’aquest projecte, plenament consolidat, i als expositors i patrocinadors que han estat presents indefectiblement al llarg d’aquests 20 anys. En aquest sentit, es va lliurar un record d’agraïment a la Universitat de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya, Institut Narcís Oller de Valls, Institut Jaume Huguet de Valls, Institut Francesc Vidal i Barraquer de Tarragona, Institut Comte de Rius de Tarragona, Escola Espallargas, Cambra de Comerç i Indústria de Valls, Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona, Mas Carandell, Vallsgenera, CaixaBank i Serveis Educatius de l’Alt Camp. A part, es va fer un reconeixement especial a Xavier Salat i a Jesús M. Prujà, cap de l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya.

D’altra banda, l’acte també va comptar amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard de Valls, que amb la seva intervenció musical va formar part d’aquest acte de reconeixement.

L’edició d’enguany de l’Espai de l’Estudiant se celebrarà els dies 12 i 13 de març. Aquest esdeveniment està organitzat per l’Institut d’Estudis Vallencs a través del seu Consorci Prouniversitari; està considerat el segon d’aquestes característiques a Catalunya (després del Saló de l’Ensenyament de Barcelona) i està plenament consolidat amb un constant increment tant d’expositors com de visitants, i és ja una referència per als centres d’ensenyament secundari del territori.

Pel que fa als visitants, a hores d’ara ja està confirmada l’assistència de 5.500 alumnes d’entre 16 i 18 anys procedents de centres d’ambdues demarcacions, i es preveu una gran presència de famílies el dijous a la tarda en l’horari d’entrada lliure, de 15.30 a 19.00 h. L’Espai de l’Estudiant se celebrarà a la Sala Kursaal de Valls.