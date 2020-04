Les recomanacions per a empreses i treballadors que reprenen avui l’activitat

Es recomanen mesures de flexibilitat, teletreball, i altres mecanismes que moderin la presència física quan sigui possible.

Davant la tornada a la feina de gairebé un milió de treballadors avui, dimarts 14 d’abril, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya es va reunir ahir a la tarda d’urgència per revisar el document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus SARS-COV-2, que va consensuar i publicar el passat 9 de març i actualitzar el 21 de març.

A més dels membres nats del Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball i PIMEC), van participar en la reunió extraordinària els Departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda; Salut; Territori i Sostenibilitat; Empresa i Coneixement, i Interior, a més de Treball, Afers Socials i Famílies, que és qui coordina l’òrgan.

Tot reiterant el desacord amb la tornada a la feina, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va agrair “l’esforç que han fet les patronals i els sindicats perquè, des de postures divergents, hem aconseguit arribar a un acord. Quan aconseguim arribar a consensos, posant el benestar de les persones al centre, fem bé la feina”.

Així doncs, algunes de les recomanacions del document consensuat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya són:

Les empreses i les persones treballadores han de complir les recomanacions de les autoritats sanitàries en tot moment per evitar el risc de contagi.

Cal que les empreses identifiquin els processos essencials i valorin quina és la presència mínima indispensable per a l’activitat normal de l’empresa. Es recomanen mesures de flexibilitat, teletreball, i altres mecanismes que moderin la presència física quan sigui possible.

Les empreses han de revisar els Plans de Contingència o bé Protocols de Seguretat i Salut Laboral, que han de ser consensuats amb els representants dels treballadors. En cas de no ser possible el consens es preveuen els mecanismes de participació i consulta als representants legals i als delegats de seguretat i salut laboral.

Les empreses han de poder garantir el distanciament social i, quan no sigui possible, han de garantir les mesures de prevenció adequades, sempre d’acord amb el que indiquin els serveis de prevenció i els comitès de seguretat i salut laboral. Només seran obligatoris els equips de protecció individuals quan així estigui prescrit.

Cal evitar aglomeracions a l’entrada i la sortida dels centres de treball. Es recomana flexibilitzar els sistemes d’entrada i sortida.

Es recomanen les mascaretes quirúrgiques i higièniques, perquè és també una recomanació de les autoritats sanitàries. No com un equip de protecció, sinó com una obligació ciutadana per evitar la propagació.

Es recomana extremar les precaucions en els espais comuns: neteja diària o a la fi de torns, ventilació, ús d’escales en comptes d’ascensors, garantir distàncies mínimes d’1,5 metres a passadissos i altres zones col·lectives.

Els serveis de prevenció de riscos laborals han de col·laborar en la valoració dels símptomes i la temperatura dels treballadors pels mitjans que considerin adients, quan sigui possible, abans de l’entrada al lloc de treball, per evitar que el virus entri als centres de treball.

Molt important prestar atenció a la mobilitat. Cal evitar aglomeracions a l’anada i tornada de la feina, utilitzar mitjans particulars qui en disposi, i estar atents a les freqüències de pas i a les advertències de les autoritats de transport, tot calculant un major temps per als desplaçaments.

El Homrani va aprofitar per reclamar el permís retribuït per a cura de persones dependents que va anunciar el Govern de l’Estat i que encara no ha arribat, per tal de “permetre la conciliació de les persones treballadores que ho necessiten sense que els seus ingressos es vegin afectats”.