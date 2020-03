Les recomanacions de l’Arquebisbat davant del coronavirus

L’Arquebisbat de Tarragona afirma que estan pendents de les mesures que vagin indicant les autoritats sanitàries. Foto: Google Maps.

L’Arquebisbat de Tarragona se suma a les mesures de prevenció contra el coronavirus i ha fet públics avui, 10 de març, un seguit de consells per evitar i reduir el risc de contagi en l’àmbit del culte. Així, davant les notícies de contagi del coronavirus – Covid 19, i en resposta a les consultes que han rebut sobre com actuar en les celebracions litúrgiques, l’Arquebisbat de Tarragona recomana que se segueixin les següents indicacions, d’acord amb les orientacions que van donant les autoritats sanitàries:

1. Retirar l’aigua beneïda de les piques que hi ha a l’entrada de les esglésies i altres centres de culte.

2. En la celebració de l’eucaristia, a l’hora de la pau, fer un altre gest diferent a l’habitual de donar-se la mà, o fins i tot suprimir-lo.

3. Rebre la comunió a mà, sempre que es pugui. Que les persones que donen la comunió durant la celebració de l’eucaristia o en la visita als malalts, es rentin les mans abans i després.

4. Evitar el contacte físic amb les imatges i reliquiaris com a mostra de devoció. Es recomana substituir aquests gestos per altres, com una inclinació o una reverència.

Tot i aquests consells, l’Arquebisbat de Tarragona afirma que estan pendents de les mesures que vagin indicant les autoritats sanitàries i la seva aplicació a l’àmbit de la vida ordinària de l’Església. Al mateix temps, l’Arquebisbat prega per les víctimes d’aquest contagi i per tot el personal de la Salut que les han atès i que continuen atenent les persones malaltes, així com perquè es pugui trobar una solució al que amenaça de ser una pandèmia.