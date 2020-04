book with green board background

Les oposicions de professors es faran entre setembre i desembre d’aquest any, segons han confirmat fonts del Departament d’Educació. El calendari inicial preveia que les proves es fessin al juny d’enguany però la conselleria va anunciar el seu ajornament per la situació generada per l’emergència sanitària del coronavirus i després de les peticions de diversos sindicats. En una reunió entre sindicats i administració aquest dimecres, s’ha decidit que el procés es farà a finals d’any. La decisió però no ha comptat amb el suport del sindicat majoritari, USTEC-STEs, que apostava pel concurs de mèrits o per traslladar les proves al juliol del 2021.

USTEC ha considerat que el Departament ha escollit l’opció “que no afavoreix ningú” i ha apuntat que la decisió ha comptat “amb l’oposició de la majoria sindical”. USTEC-STEs ha insistit que s’optés per l’article 61,6 de Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que estableix que “només en virtut de la llei es podrà aplicar, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que consistirà únicament en la valoració de mèrits”. “No trobarem una situació més extraordinària que aquesta”, ha apuntat el sindicat.



En cas de modificar el calendari, USTEC proposava passar les proves al juliol del 2021 però ha assegurat que la conselleria els ha contestat que no hi havia temps per garantir la incorporació al setembre del mateix any. El sindicat s’ha oposat a aquest argument i ha considerat que Catalunya és “la única comunitat autònoma que no pot fer el procés al juliol i prendre possessió al el setembre del mateix any”.



Davant d’aquesta situació, el sindicat ha augurat un “inici de curs caòtic” i que “es presenta complicat en plena ressaca de la covid-19”.

ACN