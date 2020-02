Les obres d’execució de la segona fase de la xarxa de reg a Valls començaran aquest 2020

Instant de la roda de premsa celebrada aquest dijous 27 de febrer

El Ministeri d’Agricultura de l’Estat espanyol ha signat finalment el conveni que permet al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya desencallar i poder executar les obres de modernització del reg a la zona dels torrents de Valls.

La inversió serà de 5 milions d’euros fins a l’any 2023. En aquest sentit, la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, es va desplaçar ahir, dijous, dia 27 de febrer, a la tarda a Valls per reunir-se amb els representants de la Comunitat de Regants, lliurar-los una còpia del conveni i començar a planificar l’inici dels treballs. La titular del departament va anunciar que les obres començaran aquest any 2020, “tan aviat com sigui possible, amb la intenció que no caldrà arribar al 2023”. Jordà va assenyala que el seu desplaçament a Valls “ha estat un goig” i ha volgut felicitar la Comunitat de Regants “per la paciència que ha mostrat durant gairebé 25 anys d’espera”.

Per la seva part l’alcaldessa, Dolors Farré, també es mostrava satisfeta pel conveni i va assenyalar que “és un goig per a la ciutat després de molts anys d’espera”.

D’altra banda, l’acord amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació permet que el Departament d’Agricultura pugui executar unes obres que estaven aturades des de l’any 2014. Aquestes obres es van decretar d‘interès general l’any 2001 i el Ministeri d’Agricultura només en va executar la primera fase, però va quedar pendent la segona fase, que també havia de realitzar el Ministeri. Ara, amb l’acord, es podrà donar continuïtat a la segona fase de les obres de modernització del reg que executarà la Generalitat.

Benefici a 450 propietaris

El projecte global afecta 470 hectàrees, principalment del municipi de Valls i en menor mesura de Vallmoll (6 ha), i ateny uns 450 propietaris. Aquesta segona fase donarà servei a 202 hectàrees. El projecte preveu la canalització de la sèquia de la Marsala, la construcció d’una bassa de regulació d’aigua i també un sistema de telecontrol i automatització del reg.

Els regants assumeixen un 10,5% de l’obra, que en aquesta fase representa uns 500.000 euros. Les obres de la primera fase es van acabar l’any 2014, amb un cost de 4,4 milions d’euros.