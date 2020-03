Les obres del passeig dels Caputxins, aturades, i les de la carretera del Pla, demà, 24 de març

Obres a la carretera del Pla de Santa Maria de Valls

La crisi del Covid-19 també farà que les obres que s’estaven fent a Valls al passeig dels Caputxins i les de l’enllumenat a la carretera del Pla, entre les places Creu de Cames i Cementiri, s’allarguin mentre no desaparegui l’alarma sanitària.

Les esmentades obres al passeig dels Caputxins van ser aturades divendres passat, dia 20 de març, després que els operaris fessin actuacions perquè cap ciutadà prengui mal durant l’aturada de les obres.

Les de millora de l’enllumenat a la carretera del Pla s’aturaran a partir de demà, dimarts dia 24 de març. Com en les obres del passeig dels Caputxins, en aquesta via també s’ha actuat per prevenir que ningú prengui mal.

Les obres del passeig dels Caputxins estan en la recta final. En un principi, aquestes havien d’acabar entre finals de març o principis d’abril. Ara, amb l’aturada, la finalització de les obres s’allargaran en el temps. L’aspecte del passeig a hores d’ara ja permet intuir, però, quina serà la imatge final de la reforma urbana més important realitzada al centre de la ciutat en els últims anys. Un dels punts que més crida l’atenció és la placeta que s’ha generat a la part alta del passeig, just al davant de tres edificis singulars com són la Casa de Cultura, l’església de la Mare de Déu del Lledó i la històrica Biblioteca Popular.

La millora de l’enllumenat de la carretera del Pla, en el tram esmentat, que s’havia d’enllestir aquests dies, també tindrà un retard en el temps de finalització. Recordem que les obres comporten afectacions en el trànsit, i així, mentre durin els treballs, aquest tram de la carretera del Pla és de sentit únic. En concret, es permet l’accés als vehicles que, provinents de la plaça del Cementiri, vagin en direcció a la plaça de la Creu i el centre de la ciutat. De la mateixa manera, es mantenen oberts els accessos de la carretera del Pla amb els diferents carrers de l’entorn, tant del barri de la Xamora com dels carrers Ignasi Sarró, Josep M. Fàbregas, Lluís Martinell i del Tren.