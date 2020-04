Les morts per Covid-19 segueixen a l’alça per segon dia consecutiu a la província

Dues professionals sanitàries ajuden una companya a protegir-se abans d’atendre un pacient amb covid-19, en un dels blocs quirúrgics de l’Hospital Clínic de Barcelona habilitat com a UCI en la pandèmia de coronavirus. 6 d’abril del 2020. Foto: ACN

El Departament de Salut ha confirmat 21 morts per coronavirus aquest dijous a la demarcació de Tarragona, que ja en suma 194 –dotze a l’Ebre i 182 al Camp. Per segon dia consecutiu, es registra la dada de defuncions més elevada en 24 hores –dimecres en van ser dinou. Pel que fa als positius per coronavirus SARS-CoV-2, se n’han confirmat 38 més i la xifra s’enfila als 1.616. Aquest dijous hi ha 239 persones hospitalitzades -24 menys que dimecres-, però es manté la xifra de 58 ingressats a l’UCI del dia anterior. En concret, al Camp de Tarragona s’han confirmat 21 morts i 33 casos nous, la qual cosa eleva a 1.451 la xifra acumulada de positius. D’aquests, 214 persones es troben ingressades, 50 de les quals a l’UCI.

A les Terres de l’Ebre no s’hi ha compatibilitzat cap víctima mortal però s’hi ha confirmat cinc casos nous que situen l’acumulat en 165. D’aquests, hi ha 25 persones hospitalitzades, vuit de les quals a l’UCI –els mateixos registres que dimecres. Segons Salut, hi ha hagut una alta hospitalària a la regió sanitària.

ACN