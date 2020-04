Les infermeres de Tarragona expressen el seu “rebuig total” al desconfinament parcial

Una professional sanitària entrega una mostar per fer la prova del coronavirus a l’Hospital Clínic. Font: ACN

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) expressa la seva “preocupació” i “rebuig total” a la decisió pressa pel Govern espanyol d’iniciar un desconfinament parcial. Les infermeres de Tarragona consideren que “els casos més greus de covid-19 s’estan donant en persones que han rebut càrrega viral en espais tancats, en gran aglomeracions de gent” i temen el que pugui passar a partir d’ara perquè “relaxar el confinament actual suposarà que moltes persones a partir del dilluns 13, i a Catalunya, a partir del dimarts 14, tornin a utilitzar el transports públics i a ocupar despatxos de treball”. Afirmen que la mesura “agreujarà una situació que encara no està controlada” i fan una “crida a la prudència”.

Exposen que “tenint en compte que molta població portadora del virus és asimptomàtica, i que no tothom pren la precaució de posar-se una mascareta quirúrgica” hi pot haver “un repunt dels casos de contagi i de casos greus”.



Indiquen que “aquesta situació augmentaria la pressió sobre els hospitals que, si bé no estan col·lapsats, encara segueixen saturats”.



En un comunicat CODITA també exposa que és “un error que l’Estat no tingui en compte l’opinió dels experts sanitaris”.

ACN