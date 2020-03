Les custòdies compartides, en ‘standby’ per l’estat d’alarma?

L’acord afecta les províncies de Tarragona i Barcelona, però progenitors de la resta de Catalunya podrien fer-lo servir com a empara en possibles procediments judicials.

La implementació de l’estat d’alarma ara fa una setmana ha fet aflorar alguns dubtes entre les mares i pares divorciats que tenen fills sota la seva custòdia. Des de l’àmbit judicial s’ha demanat als progenitors actuar amb sentit comú per tal d’arribar a acords i mesures que permetin reduir al màxim el risc de contagi per als fills i filles.

Tot i això, per als casos en què els pares no es posin d’acord o hi hagi dubtes, els Jutges de Família de Tarragona, Reus i Barcelona han dictat un acord d’unificació de criteris durant l’estat d’alarma pel coronavirus, amb l’objectiu de facilitar i garantir la seguretat dels menors. Aquest acord estableix que, en cas de guarda compartida —normalment d’una setmana amb cada progenitor—, els menors s’han de quedar amb el progenitor amb qui es trobaven des del moment del decret d’alarma. Pel que fa als casos de guarda exclusiva —en què un dels progenitors és qui té la custòdia i l’altre fa visites periòdicament—, les visites queden suspeses fins que s’aixequi l’estat d’alarma. Si s’apliquen aquestes mesures, el progenitor en custòdia haurà de facilitar el contacte dels menors amb l’altre progenitor per vies telemàtiques, com Skype, Facetime, WhatsApp o trucades.

l’acord té l’objectiu de facilitar i garantir la seguretat dels menors en el context actual de l’estat d’alarma pel coronavirus

L’acord d’unificació de criteris afecta les províncies de Tarragona i Barcelona, però, tal com destaca l’advocat especialista en dret de família Jordi Pascual, podria fer-se servir com a empara arreu de Catalunya. Si un dels progenitors incompleix el règim de guardes no es pot denunciar als Mossos, perquè l’incompliment està despenalitzat. El que s’hauria de fer és contactar amb l’advocat per tal d’interposar una demanda judicial, la qual es resoldria d’aquí a uns mesos, ja que ara mateix els tràmits judicials estan paralitzats. Fora de les províncies esmentades, destaca Pascual, es pot presentar una demanda si es considera que un dels progenitors no està complint l’acord establert, però la reclamació “té molt poques possibilitats d’èxit, ja que es tracta d’una situació excepcional” en la qual es posa per sobre de la seguretat dels fills.

Pel que fa a altres vies per resoldre possibles conflictes, els progenitors poden decidir de mutu acord contactar amb un mediador per desencallar la situació, tot i que els acords presos no tindran validesa legal. Perquè la tinguin, el mediador ha de ser nomenat pel jutge, fet que tampoc és possible en la situació actual perquè la justícia està paralitzada.

En cas que un dels progenitors o algú amb qui conviuen doni positiu de coronavirus o es trobi en confinament preventiu, com apunta l’acord dels Jutges de Família, els menors haurien de passar a estar amb l’altre progenitor. D’altra banda, si els fills es troben amb un dels progenitors dins la zona confinada de la conca d’Òdena, no podran sortir-ne, tot i que en casos excepcionals —com ara, si el progenitor tingués coronavirus— es podria tramitar un permís especial perquè es pugui fer el traspàs a l’altre progenitor o a familiars.