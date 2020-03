Lear presenta un ERTO per als 900 empleats de la planta de Valls arran del coronavirus

La multinacional nord-americana Lear Corporation ha presentat un ERTO a causa del coronavirus que afecta el 100% de la plantilla de la planta de Valls. A les dues divisions que té la companyia a l’Alt Camp -Lear Corporation Holding i Lear Corporation Engineering-, hi ha uns 900 treballadors. Segons han apuntat fonts del comitè d’empresa, l’ERTO està previst per un mes però dependrà del temps que s’allargui l’estat d’alarma. A més, tot i que contempla que incideixi en tots els treballadors, alguns no s’hi acabaran incloent perquè podran fer tasques de manteniment i teletreball. Amb tot, la companyia ha garantit als empleats totes les vacances, les plagues dobles senceres i fins a un 80% del sou.

Des del comitè d’empresa s’ha valorat positivament la voluntat negociadora de l’empresa i els acords als quals s’ha arribat. L’ERTO es va signar divendres de la setmana passada i ha estat presentat al·legant “causa de força major” per l’estat d’alarma. El departament de Treball té fins a cinc dies per decidir si l’accepta.



Una altra empresa que durant aquesta setmana també podria presentar un ERTO és Mahle, amb plantes a Montblanc i l’Espluga de Francolí. En aquest cas, la mesura també tindria una gran afectació al territori, ja que podria afectar fins un miler de treballadors.



En canvi, també a la Conca de Barberà, el fabricant d’envasos de vidre Verallia continua treballant. Tal com han explicat des del comitè d’empresa, el ritme de la producció ha baixat perquè també ho ha fet la demanda. Tot i això, actualment els representants dels treballadors no preveuen que es presenti un ERTO.