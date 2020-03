L’avís que es fa sobre les mascaretes de roba que es cusen a casa

La Regió Sanitària del Camp de Tarragona avisa que les mascaretes de roba que es cusen a casa, tal com s’ha pogut veure en aquests dies a través de xarxes socials, “no són vàlides per a l’ús sanitari”. Així ho afirmen en un comunicat.

La Regió Sanitària, que vol agraïr tota la solidaritat de totes les persones que tenen propostes en aquests moments, informa que les mascaretes que es poden fabricar a casa no són vàlides. Afirmen que “aquestes mascaretes poden ser utilitzades a titol individual per a realitzar trajectes curts, sempre a títol individual i no com a prescripció mèdica“.

Per aquest motiu, la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, demana que “aquelles persones que les estan elaboran no ho facin en grup i se segueixin les indicacions de confinament que s’han establert fins el moment. És important no moure’ns de casa si no és per raons imprescindibles“.

Per acabar, recorden que “per qualsevol iniciativa de donacions de material o altres que siguin de necessitat sanitària es pot omplir els següent qüestionari.