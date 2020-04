L’atur es dispara en gairebé 3.000 persones al març a Tarragona i Ebre i la xifra de desocupats se situa en 51.513

Fotografia d’arxiu. Foto: El Vallenc

La crisi del coronavirus ha començat a disparar l’atur aquest mes de març a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre en 2.947 persones més. Representa un increment del 6,07% respecte al mes anterior i eleva la xifra total de desocupats en 51.513 persones, segons les dades que ha donat a conèixer el Ministeri de Treball. En comparació amb el mateix mes de l’any passat, l’atur ha crescut en 2.999 persones, en concret, un 6,18% d’increment. De les 51.513 persones aturades, 22.316 són homes i 29.197 dones. En relació a l’edat, del global de desocupats, 4.520 són menors de 25 anys. La contractació s’enfonsa i cau fins a un 20,85%. Les dades, a més, no comptabilitzen encara el gruix d’ERTO presentats per la crisi de la covid-19.

La immensa majoria dels desocupats pertanyen al sector serveis, precisament un dels més tocats per l’estat d’alarma per la covid-19 -perquè és on hi ha comerç i hostaleria. De les 2.947 persones que s’han quedat sense feina, 2.022 treballadors eren del sector serveis. Molt per darrere el segueix la construcció, amb 556 llocs perduts; la indústria, amb 307 treballadors menys; i l’agricultura, amb 41 menys. D’altra banda, s’han registrat 16.859 contractes, un 20,85% menys que el mes anterior (-4.442). En comparació a la resta de Catalunya, la demarcació de Tarragona és on s’ha registrat més atur durant aquest mes de març, segons l’estadística del Ministeri, que no comptabilitza els ERTO presentats pel coronavirus.

ACN