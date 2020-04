L’any 2019 a l’Alt Camp van rebre la renda garantida de ciutadania 522 persones de mitjana

Ajudes dirigides a les persones més vulnerables

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha fet públiques unes dades sobre la renda garantida de ciutadania de l’any 2019, renda que té com a finalitat prestar a totes les persones a qui calgui el suport per atendre les necessitats bàsiques per viure en la societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció socials i laborals.



A la comarca de l’Alt Camp el 2019, de mitjana, van rebre 215 prestacions de la renda garantida de ciutadania que beneficiaven un total 522 persones de mitjana. La mitjana d’aquesta prestació el mes de desembre era de 651 euros.



Aquesta renda només consta en 9 municipis dels 23 de la comarca: Aiguamúrcia, Alcover, Bràfim, Cabra del Camp, el Pla de Santa Maria, Querol, Valls i Vila-rodona Si comparem aquestes dades amb les de l’any anterior, hi ha una mica d’increment. L’any 2018 es donaren de mitjana 169 prestacions que beneficaren 442 persones.

A Catalunya

Durant l’any 2019, a Catalunya es van abonar una mitjana mensual de 30.841 prestacions en concepte de renda garantida de ciutadania, que significa una suma anual de 267,5 milions d’euros. La mitjana mensual de persones beneficiàries va ser de 74.861. Respecte al 2018, que va ser el primer any complet de la prestació, s’aprecia un increment del 14,7% en el nombre de prestacions i de l’11,2% en el volum econòmic.



Pel que fa a la renda activa d’inserció, es van abonar una mitjana de 13.109 prestacions en el mateix període, amb un import total de 65,7 milions d’euros. Aquesta prestació va significar un ingrés mitjà de 442 euros mensuals per a les persones beneficiàries. Respecte a l’any 2018, es dona una disminució del 20% tant en el nombre de prestacions com en el volum econòmic.