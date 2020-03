L’ANC promou una campanya de mascaretes d’ús no sanitari

Una dona amb una mascareta.

L’Assemblea impulsa una campanya per fer arribar mascaretes d’ús no sanitari a la ciutadania. A partir de dimarts estaran disponibles als supermercats Bon Preu Esclat (donatiu d’1 €, destinat íntegrament als hospitals catalans per a la recerca i tractament del coronavirus): lot amb dues teles (teixit adequat, gruix de 220 g i cotó 100%, amb tractament hidròfug) i cintes de goma per confeccionar dues mascaretes.

Per altra banda, l’activitat del Valls per la Llibertat del mes d’abril queda substituïda. Es tenia previst dedicar aquella jornada a la lluita noviolenta i havíen lligat per al dia 4 la presentació del llibre Manual de desobediència civil (que es reprogramarà). En lloc d’això, s’ha cregut oportú dedicar el Valls per la Llibertat de l’abril a la solidaritat activa i a l’autoorganització, de les quals s’és testimoni aquests dies a Valls i a tot el país i que són valors fundacionals de la nova República. Es farà, és clar, virtualment el dissabte 4. Properament s’informarà.

En un altre sentit, l’assemblea aprova un nou full de ruta. La setmana passada es va aprovar un nou full de ruta de l’ANC, que aposta per la ruptura democràtica i la unilateralitat per culminar el procès d’independència. En l’assamblea general, que es va fer virtual es va acordar endarrerir les eleccions del Secretariat Nacional i fer-les quan passi l’emergència sanitària.