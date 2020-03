L’ANC de Valls posarà a disposició 1.000 mascaretes a través de Protecció Civil

Les mascaretes que s’elaboraran a través de la xarxa de voluntaris es faran arribar a la ciutadania que més ho necessiti.

L’ANC de Valls ha anunciat que se suma a la campanya que ja està en marxa a la capital de l’Alt Camp per fer arribar mascaretes d’ús no sanitari per a la ciutadania. Aquesta entitat independentista vallenca ha adquirit material per elaborar un total de 1.000 mascaretes, a partir d’una comanda general de l’ANC a tot el país.

Gràcies a la xarxa de voluntaris es cosirà aquest miler de mascaretes i es facilitaran a l’Ajuntament de Valls, perquè des de Protecció Civil es reparteixin amb totes les mesures de seguretat i sanitàries als llocs on siguin més necessàries.

Aquelles persones amb màquina de cosir que vulguin fer de voluntàries per cosir-les s’han de posar en contacte amb l’Assemblea Valls al telèfon 694 457 642.

D’altra banda, com ja s’havia anunciat, avui, dimarts 31, l’ANC ha posat en marxa una campanya a nivell de país per fer arribar mascaretes d’ús no sanitari des dels supermercats Bonpreu i Esclat. Fent un donatiu d’1€, es pot adquirir un lot que consisteix en dues teles —del teixit adequat, d’un gruix de 220 g i cotó 100 %, amb tractament hidròfug— i cintes de goma per confeccionar dues mascaretes.

Els diners recollits es destinaran íntegrament als hospitals catalans per a la recerca i el tractament del coronavirus.