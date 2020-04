L’ANC de Valls dona a l’Ajuntament les primeres 1.000 mascaretes

Una de les voluntàries cosint. Foto: cedida.

L’ANC de Valls ha donat les primeres 1.000 mascaretes d’ús no sanitari a l’Ajuntament, que les distribuirà per barris.

A més, les voluntàries cosidores ja n’estan preparant 1.000 més, que quan estiguin a punt l’Assemblea posarà a disposició de la ciutadania de manera gratuïta a través dels comerços.

Aquesta acció forma part de la campanya general de l’Assemblea #1miliódemascaretes, que té com a objectiu abastir la ciutadania de mascaretes d’ús no sanitari i recollir fons per a la recerca i el tractament de la COVID-19 als hospitals catalans. Les persones que hi vulguin col·laborar poden adquirir-ne als supermercats Bonpreu-Esclat o fer donatius pel web 1miliodemascaretes.cat. Les mascaretes són d’un teixit adequat (100% cotó), amb un gruix de 220 grams i un tractament hidròfug.

Tal com destaca l’Assemblea Valls, “si algú necessita mascaretes es pot posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 694457642 o per les nostres xarxes socials”.